Всесвітня організація охорони здоров'я неохоче погодилася з дослідженнями про те, що передача коронавірусу можлива мікроскопічними частками у повітрі і може бути більш визначальним фактором, ніж передбачалося раніше. Національним урядам доведеться змінювати рекомендації з фізичного дистанціювання з огляду на це дослідження. Тим часом кількість щоденних нових випадків захворювання на COVID-19 в усьому світі продовжує зростати. Огляд за період від 7 до 13 липня. (Відео Reuters)