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14 липня 2020, Київ 01:22
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відеорепортаж

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відеорепортаж
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відеорепортаж

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Всесвітня організація охорони здоров'я неохоче погодилася з дослідженнями про те, що передача коронавірусу можлива мікроскопічними частками у повітрі і може бути більш визначальним фактором, ніж передбачалося раніше. Національним урядам доведеться змінювати рекомендації з фізичного дистанціювання з огляду на це дослідження. Тим часом кількість щоденних нових випадків захворювання на COVID-19 в усьому світі продовжує зростати. Огляд за період від 7 до 13 липня. (Відео Reuters)

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