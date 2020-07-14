Ситуація з COVID-19 гіршає, «багато країн пішли в неправильному напрямку» – ВООЗ 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що ситуація, пов’язана з пандемією коронавірусної інфекції, ставатиме «гірше і гірше». Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус вважає, що «занадто багато країн пішли в неправильному напрямку». Число випадків зараження продовжує зростати там, де перевірені заходи протидії або не застосовувалися, або не дотримувалися, сказав голова ВООЗ.

Найбільш складна ситуація зараз у Північній і Південній Америках. У США, де виявлено понад 3,3 мільйона інфікованих, останнім часом зросла напруженість у відносинах між медичними експертами і президентом Трампом. Підтверджених смертей від коронавірусної інфекції в США нараховано понаж 135 тисяч, свідчать дані університету Джонса Гопкінса.

Гебреєсус заявив 13 липня на брифінгу в Женеві, що суперечливі заклики лідерів підривають довіру людей до спроб узяти пандемію під контроль.

Вірус залишається спільним ворогом номер один, але по діях деяких урядів і людей цього не скажеш, заявив глава ВООЗ. Такі заходи, як дистанціювання, миття рук, носіння масок у певних ситуаціях, вимагають серйозного ставлення. Гебреєсус попередив, що «в осяжному майбутньому повернення до нормального життя не буде».