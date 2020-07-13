У Казахстані 13 липня вшановують жертв коронавірусу

У Казахстані 13 липня відзначають як день загальнонаціональної жалоби за жертвами епідемії коронавірусної інфекції.

У день жалоби скасовані розважальні заходи і передачі. По всій країні, а також на будівлях дипломатичних представництв за кордоном приспускають державні прапори.

О 12:00 годині за місцевим часом в Казахстані була оголошена хвилина мовчання. 13 липня в найбільших мечетях країни прочитають поминальні молитви, а в храмах пройдуть богослужіння та панахиди.

«Хвороба продовжує забирати життя казахстанців. За офіційними зведеннями лежать трагедії сотень сімей: хтось втратив батька, матір, брата, сестру, сина і дочку. Це спільна трагедія для нас усіх», – сказав президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

За офіційними даними, число хворих на COVID-19 у країні наблизилося до 60 тисяч (за загальної чисельності населення понад 18 мільйонів). За даними на ранок 13 липня, за останню добу інфікування коронавірусом підтвердилося ще у 1 646 людей.

МОЗ повідомляє, що з 7 до 12 липня зареєстровано 111 летальних випадків. Всього в країні, за офіційними даними, померли 375 людей. До статистики смертності не ввійшли щонайменше близько 100 пацієнтів з COVID-19, причиною смерті яких вказали інші захворювання, позначивши коронавірус як «супутній діагноз».

Казахстан зіткнувся також зі сплеском захворюваності на пневмонію, за якої в більшості пацієнтів виявляються симптоми COVID-19, але тести на коронавірус показують негативний результат. Тільки з 1 до 8 липня в країні було виявлено 39 тисяч таких випадків. Міністерство охорони здоров’я Казахстану віднедавна класифікує таку пневмонію як «можливий випадок коронавирусной інфекції», але не включає хворих у загальну статистику заражень COVID-19, а летальні випадки від такої пневмонії – до статистии смертності.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що така пневмонія, швидше за все, є формою коронавірусної інфекції, яка, можливо, була неправильно діагностована. За даними Міністерства охорони здоров'я, за перші шість місяців поточного року в країні від пневмонії померли 1 772 людини, 628 із них – у червні.