ЄС планує виключити Сербію та Чорногорію зі списку країн, чиї громадяни можуть в’їжджати до блоку

Європейський союз планує виключити Сербію та Чорногорію з переліку «безпечних» країн, чиїм громадянам можна в’їжджати до країн ЄС без нагальної потреби. Про це Радіо Свобода повідомили кілька дипломатів Євросоюзу 14 липня.

За словами чиновників, причиною такого рішення є останні спалахи коронавірусної хвороби в цих двох балканських країнах. Воно, як планується, набуде чинності пізніше цього тижня.

Офіційно відомо про 1 200 людей, які захворіли на COVID-19 у Чорногорії, 24 з них померли. Влада Сербії наразі повідомляє про близько 19 тисяч виявлених хворих і 418 смертей.

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Після виключення Сербії та Чорногорії в списку ЄС «безпечних» країн залишаться 13 країн: Алжир, Австралія, Канада, Китай, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея Таїланд, Туніс та Уруґвай.

30 червня Рада Європейського союзу рекомендувала країнам-членам блоку дозволити в’їзд жителям низки країн. Україна до цього переліку не потрапила.