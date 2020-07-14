США: поліція застрелила чоловіка після збройної суперечки через відсутність маски

У США поліцейський застрелив чоловіка, який перед цим поранив ножем іншу людину через зауваження щодо відсутності маски. Про це повідомляє Association Press.

Інцидент стався у штаті Мічиган.

Як розповів пресі представник поліції, лейтенант Браян Олексик, заступник шерифа помітив зловмисника у житловому районі та вистрілив, коли той спробував напасти на нього з ножем.

43-річний Шон Руїс помер у лікарні від смертельного поранення.

Олексик зазначив, що за пів години до стрілянини, Руїс у крамниці вдарив ножем 77-річного чоловіка, який дорікнув йому відсутністю маски. Потерпілий перебуває у лікарні у стабільному стані.

Агентство зазначає, що через маски у країні були й інші насильницькі конфлікти. Так у травні у місті Флінт охоронець магазину отримав смертельне поранення після того, як відмовився пускати до закладу клієнта без маски.

У США станом на 14 липня підтвердили понад 3,3 мільйона випадків COVID-19 – це найвищий показник у світі. Померли понад 523 тисячі людей, одужали – майже 136 тисяч.