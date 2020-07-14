У Росії за добу виявили понад 6200 нових випадків зараження COVID-19

У Росії за добу зафіксовано 6248 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих у цій країні з початку епідемії сягнула майже 740 тисяч, повідомляє штаб боротьби з коронавірусною інфекцією.

Число хворих за добу в Росії вкотре оновило мінімальний з 29 квітня показник. Померли за добу від COVID-19 175 людей, загальна кількість жертв епідемії досягла 11 тисяч 614.

З числа заражених COVID-19 у Росії вже одужали майже 513 тисяч. Таким чином, число хворих у Росії складає 215,5 тисячі.

Загальна кількість заражених COVID-19 у світі зросла до 13,1 мільйона, за час пандемії померли понад 573 тисячі людей. На першому місці за кількістю заражених у світі перебувають США (3,382 мільйона), на другому – Бразилія (1,884 мільйона), на третьому – Індія (878 тисяч). Росія утримує четверту позицію в цьому списку.