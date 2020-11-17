Українські дипломати попередили про посилення заходів безпеки через COVID-19 в Туреччині

Посольство України в Туреччині попередило про посилення заходів безпеки владою цієї країни на своїй території для боротьби з поширенням коронавірусу.

«На вихідних на вулицю можна буде виходити з 10:00 до 20:00. Людям старшим 65 та молодшим 20 років (окрім тих, що працюють) можна виходити на вулицю з 10:00 до 16:00. Навчання в школах до кінця цього року буде онлайн. Торговельні центри, магазини, перукарні працюватимуть з 10:00 до 20:00. Всі спортивні змагання проходитимуть без глядачів. Кінотеатри не працюватимуть до кінця року. Ресторани будуть працювати виключно «на виніс», – повідомило посольство у фейсбуці.

За даними університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії у Туреччині на COVID-19 захворіла понад 421 тисяча людей, більш ніж 11 тисяч померли, понад 359 тисяч – одужали.