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21 листопада 2020, Київ 22:37
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Як і чим лікувати коронавірус в Україні. Поради професора Дуброва

Як і чим лікувати коронавірус в Україні. Поради професора Дуброва
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Як і чим лікувати коронавірус в Україні. Поради професора Дуброва

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Доктор медичних наук, професор Сергій Дубров рятує хворих з тяжким чи критичним перебігом коронавірусу, його практичний досвід і знання науковця використовуються при доопрацюванні протоколів МОЗ. Як людина він проти будь-яких карантинів, як медик, вважає, що без них ніяк. Що саме є показником для госпіталізації пацієнта? Чи правда, що коронавірус в Україні лікується запатентованими спиртовими крапельницями? Чому пульсоксиметр при коронавірусі корисніший, ніж комп’ютерна томографія? Як убезпечити себе від тромбоемболізму? Відповіді на ці запитання, і , звичайно, поради для тих, хто хворіє вдома в інтерв’ю професора Дуброва для Радіо Свобода.

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