(Друкуємо мовою оригіналу)

«Жителей ОРДЛО, которые поедут в Украину, могут посадить на несколько месяцев в концлагерь». Такие фейки начали распространять телеканалы и сайты, подконтрольные группировке «ЛНР». Страшилки про украинские концлагеря – не новы для российской пропаганды. Сейчас же они связаны с проектом закона, который должен урегулировать вопросы военнопленных и граждан, которые угрожают национальной безопасности Украины. Так будут ли концлагеря и надо ли бояться жителям Донбасса?

Законопроект об интернированных лицах якобы «разрушает идентичность любого человека, который является носителем русского языка». Об этом в эфире телеканала, подконтрольного оккупационной администрации Луганска заявил Виталий Киселев. Его представили зрителям как «помощника министра внутренних дел группировки «ЛНР»

Также представитель оккупационной администрации озвучил один из тезисов российской пропаганды о концлагерях в Украине.

Они будут делать концентрационные лагеря

«Сегодня при помощи этого закона они будут делать своего рода концентрационные лагеря. Для чего? Для того, чтобы все те жители, которые будут переходить на сторону Украины в гуманитарных целях, – они просто их будут на какую-то территорию сажать, на месяц, на два. И начнется с ними работа. Пропаганда начнется геббельсовская, будет пропаганда необандеровская, запугивание этих людей для того, чтобы дать им понять, что за ними стоит хозяин, и хозяин этот указывает, что именно делать, как подавлять и уничтожать без помощи войны русский народ».

Кстати, Дарья Морозова, представитель группировки «ДНР», говорила о концентрационных лагерях для россиян еще в ноябре прошлого года (именно в ноябре 2020 года проект закона поступил в Верховную Раду).

Концлагерь для мирных граждан – фейк не новый

Тема неких лагерей не нова для российской пропаганды. Она возникла еще в период активных боевых действий и отхода отрядов российских гибридных сил из Славянска в 2014 году.

О фильтрационных лагерях речь не идет

Местных жителей, которые либо стремились вернуться в город, либо хотели покинуть его, запугивали некими «фильтрационными лагерями». Валерии Лутковской, которая была на то время уполномоченным по правам человека, пришлось опровергать фейки. Вот что она ответила на вопрос российских журналистов о фильтрационных лагерях: «Никакая фильтрация граждан, которые будут проходить через спасательные коридоры, не предусматривается вообще. О фильтрационных лагерях речь не идет. Я подчеркиваю: речь не идет».

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О проекте закона

Полное название проекта закона, которым пугают жителей ОРДЛО – «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов'язаних із військовополоненими та інтернованими особами в особливий період».

Отметим, что особый период действует в Украине с 17 марта 2014 года. Именно в тот день опубликовали президентский указ «О частичной мобилизации».

Зачем этот закон нужен?

В 2006 году Украина приняла закон «Про зняття застережень України до Женевських конвенцій про захист жертв війни

від 12 серпня 1949 року». Таким образом, государство взяло на себя обязательства по содержанию военнопленных и интернированных лиц. Но в Украине до сих пор нет законов, которые определяют порядок обращения с такими людьми. Теперь вот написали этот законопроект.

В документе говорится о военнопленных и о лицах, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

Кого и куда хотят отправить

Военнопленных хотят помещать в тыловые лагеря.

Людей, которые угрожают нацбезопасности, могут по решению Генштаба ВСУ интернировать в отдельные лагеря.

Проект закона дает определение интернированию – это принудительное поселение в определенных местах граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, которые пребывают на территории Украины, если это есть абсолютно необходимым для обеспечения национальной безопасности Украины.

Выявлять граждан, которые несут угрозу национальной безопасности Украины, и сообщать о них Генштабу будет СБУ.

Сейчас на уровне закона государством, которое осуществляет вооруженную агрессию и оккупировало часть территории Украины, признана Российская Федерация.

Расходы

На обеспечение трехсот интернированных лиц вещами, едой, лекарствами, связью и другими услугами предлагают истратить 24 млн. 404 тыс. 400 грн. в год.

На содержание трехсот военнопленных в год планируют истратить более 10 млн.грн.

«Мирным жителям нечего бояться» – Лубинец

Представителям ОРДЛО уже не надо предоставлять факты, – они сами их выдумают, чтобы напугать мирное население на неподконтрольных Украине территориях. Это касается и фейка с концлагерями для людей, которые едут с неподконтрольных Украине территорий для решения гуманитарных вопросов. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Дмитрий Лубинец, народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автомной Республике Крым.

Не надо никого бояться, спокойно приезжайте и делайте свои дела

«Эти фейки никакого отношения не имеют к разработке этого законопроекта. Во-первых, мирным жителям не надо ничего бояться. Люди, приезжая на подконтрольные Украине территории, в первую очередь, в первую очередь приезжают за социальными услугами или получением социальных выплат, которые в полном объеме на протяжении всего времени с начала вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации Украина не просто на себя брала, а и выполняла. Не надо никого бояться, спокойно приезжайте и делайте свои дела», – сообщил народный депутат.

По словам Лубинца, никто не может просто так взять человека и куда-то его отселить, даже когда этот законопроект проголосуют. Документ, в первую очередь, должен помочь военным влиять на тех людей, которые непосредственно воюют против Украины.

Не будут созданы какие-то концлагеря, где кого-то будут закрывать за колючей проволокой

«Но точно это не будут созданы какие-то концлагеря, где кого-то будут закрывать за колючей проволокой и что-то с ними будут делать. Это – цивилизованная Женевская конвенция. Кстати, Российская Федерация тоже ее ратифицировала. Но почему-то там не рассказывают, что на этом основании могут создаваться подобные концлагеря», – резюмировал Лубинец.

По словам народного депутата, который во время интервью находился в Страсбурге, где происходило заседание ПАСЕ, украинская делегация не зря ставит вопрос про обжалование полномочий делегации из России.

Россия продолжает недемократически бороться против своих врагов

«Мы обжалуем их полномочия, в первую очередь, из-за того, чтобы показать всему европейскому цивилизованному миру, что Россия продолжает недемократически бороться против своих врагов», – рассказал Дмитрий Лубинец.

«Геббельс отдыхает…»

Фейк с концлагерями – это пример работы идеологической машины России по изменению ментальности жителей ОРДЛО. В этом убежден военный эксперт Олег Жданов.

Даже покойный Геббельс отдыхает по сравнению с пропагандистской машиной, которая создана в Российской Федерации

«Честно говоря, даже покойный Геббельс отдыхает по сравнению с пропагандистской машиной, которая создана в Российской Федерации. Они тем самым создают ментальность «русского мира» на оккупированных территориях для того, чтобы в случае разрешения конфликта в их пользу (если Украина выполнит Минские договоренности на их условиях) мы получим ментально других людей, которые будут против всего украинского», – так комментирует фейк эксперт.

Жданов говорит, что никаких лагерей нет и вряд ли их будут строить в условиях украинских реалий. Если же люди совершили противозаконные деяния на территории Украины, то СБУ имеет полное право их задержать, провести следствие и передать дело в суд. Любой же человек, который не совершал преступлений и не брал в руки оружие, может спокойно ездить на подконтрольные Украине территории.

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