Україна оскаржила повноваження російської делегації у ПАРЄ

Україна оскаржила повноваження російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що з цією ініціативою виступила голова української делегації Марія Мезенцева.

Питання підтримали 38 членів Асамблеї за необхідних 30, які представляли щонайменше п'ять національних делегацій.

Питання передали на подальший розгляд відповідних комітетів.

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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проведить зимове пленарне засідання 2021 року з 25 до 28 січня в гібридному форматі, що дозволить членам ПАРЄ взяти участь віддалено або особисто у Страсбурзі.

Раніше стало відомо, що представники усіх фракцій українського парламенту одноголосно висловилися за те, щоб відвідати січневу сесію ПАРЄ.