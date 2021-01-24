ПАРЄ проведе наступного тижня зимове пленарне засідання

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проведе зимове пленарне засідання 2021 року з 25 до 28 січня в гібридному форматі, що дозволить членам ПАРЄ взяти участь віддалено або особисто у Страсбурзі, йдеться в анонсованому повідомленні Офісу Ради Європи в Україні.

«Асамблея обговорить етичні, правові та практичні міркування щодо вакцин проти COVID-19. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус виступить перед парламентарями під час дебатів. Інші теми порядку денного включають етнічне профілювання у Європі, обмеження діяльності неурядових громадських організацій у державах-членах Ради Європи і дискримінацію осіб із хронічними та довготривалими захворюваннями», – зазначили раніше в Офісі Ради Європи в Україні.

Повідомляється, що під час сесії асамблея обиратиме заступника генсекретаря Ради Європи, Генсекретаря Асамблеї та суддів Європейського суду з прав людини від Греції і Швейцарії – ці вибори відбудуться шляхом індивідуального електронного голосування.

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Раніше стало відомо, що представники усіх фракцій українського парламенту одноголосно висловилися за те, щоб відвідати січневу сесію ПАРЄ.