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Смарагдові гори Афганістану

Автор фотографій Могд Расфан (AFP) Фото:Mohd Rasfan (AFP)

В афганській провінції Панджшер колишні поліцейські та солдати заробляють на життя, викопуючи смарагди з холодних гір Гіндукуш.

Копачі смарагдів у долині Мікені, провінція Панджшер
Копачі смарагдів у долині Мікені, провінція Панджшер

Ці чоловіки перебирають купи каміння в пошуках блискучих зелених смарагдів, які згодом прикрасять ювелірні вироби.

Шахтарі носять мішки з камінням, яке перебирають у пошуках смарагдів у долині Мікені
Шахтарі носять мішки з камінням, яке перебирають у пошуках смарагдів у долині Мікені

Багаті на дорогоцінне каміння гори Гіндукуш обступають долину Мікені, яка розташована приблизно в 130 кілометрах на північний схід від Кабула. Систематичний видобуток його тут проводиться з 1970-х років.

Копачі просіюють смарагди у долині Мікені
Копачі просіюють смарагди у долині Мікені

Один із копачів розповів агентству AFP, що раніше він очолював антитерористичний підрозділ афганської поліції. Коли минулого літа підтримуваний Заходом уряд був повалений «Талібаном», він спробував продавати вживаний одяг на вулиці, але каже, що «нічого не вийшло». Незабаром він вирушив у гори, щоб «полювати» на смарагди.

Копач хвалиться щойно знайденим смарагдом
Копач хвалиться щойно знайденим смарагдом

Кожен смарагд продається на місці дилерам за ціною від 50 центів до півтора долара США. На західних ринках дрібно нарізані та поліровані смарагди можна продати за кілька тисяч доларів кожен.

Копач виходить з тунелю, де вибухівка використовується для того, щоб в «полюванні» за смарагдами пробитися через схил гори
Копач виходить з тунелю, де вибухівка використовується для того, щоб в «полюванні» за смарагдами пробитися через схил гори

За даними AFP, багато колишніх солдатів та поліцейських втекли в гори Гіндукуш, щоб заробляти собі на проживання смарагдами.

Чоловіки торгуються за смарагди. Долина Мікені, січень 2022 року
Чоловіки торгуються за смарагди. Долина Мікені, січень 2022 року

«Талібан» публічно оголосив про амністію колишнім військовослужбовцям, але правозахисні групи стверджують, що багато з них були страчені чи зникли безвісти.

Робітники штовхають візок, наповнений камінням, в якому шукатимуть смарагди
Робітники штовхають візок, наповнений камінням, в якому шукатимуть смарагди

Провінція Панджшер була останнім регіоном, який здався «Талібану» минулого року. Мисливці за самоцвітами в цьому районі говорять, що бойовики «Талібану» піднімалися до смарагдових копалень та оглядали руки копачів. Таким чином вони виявляли нових людей, чиї руки не були загрубілими від праці, відтак вони могли бути колишніми військовими чи поліцейськими, які переховуються.

Копачі з налобними ліхтариками всередині смарагдової шахти
Копачі з налобними ліхтариками всередині смарагдової шахти

Один із копачів смарагдів розповів AFP, що незважаючи на його досвід роботи в силах безпеки поваленого уряду, «Талібан» запросив його працювати на них, оскільки він має навички роботи з комп’ютером.

Чоловік шукає смарагди в долині Мікені
Чоловік шукає смарагди в долині Мікені

Інший копач, колишній поліцейський, говорить, що охоче працюватиме на новий ісламістський уряд країни, якщо його попросять. Витративши роки на «полювання» на талібів, зараз він каже: «Якщо мене покличуть на роботу, я піду».

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