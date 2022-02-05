Смарагдові гори Афганістану

В афганській провінції Панджшер колишні поліцейські та солдати заробляють на життя, викопуючи смарагди з холодних гір Гіндукуш.

Ці чоловіки перебирають купи каміння в пошуках блискучих зелених смарагдів, які згодом прикрасять ювелірні вироби.

Багаті на дорогоцінне каміння гори Гіндукуш обступають долину Мікені, яка розташована приблизно в 130 кілометрах на північний схід від Кабула. Систематичний видобуток його тут проводиться з 1970-х років.

Один із копачів розповів агентству AFP, що раніше він очолював антитерористичний підрозділ афганської поліції. Коли минулого літа підтримуваний Заходом уряд був повалений «Талібаном», він спробував продавати вживаний одяг на вулиці, але каже, що «нічого не вийшло». Незабаром він вирушив у гори, щоб «полювати» на смарагди.

Кожен смарагд продається на місці дилерам за ціною від 50 центів до півтора долара США. На західних ринках дрібно нарізані та поліровані смарагди можна продати за кілька тисяч доларів кожен.

За даними AFP, багато колишніх солдатів та поліцейських втекли в гори Гіндукуш, щоб заробляти собі на проживання смарагдами.

«Талібан» публічно оголосив про амністію колишнім військовослужбовцям, але правозахисні групи стверджують, що багато з них були страчені чи зникли безвісти.

Провінція Панджшер була останнім регіоном, який здався «Талібану» минулого року. Мисливці за самоцвітами в цьому районі говорять, що бойовики «Талібану» піднімалися до смарагдових копалень та оглядали руки копачів. Таким чином вони виявляли нових людей, чиї руки не були загрубілими від праці, відтак вони могли бути колишніми військовими чи поліцейськими, які переховуються.

Один із копачів смарагдів розповів AFP, що незважаючи на його досвід роботи в силах безпеки поваленого уряду, «Талібан» запросив його працювати на них, оскільки він має навички роботи з комп’ютером.