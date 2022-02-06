Глави МЗС Австрії, Словаччини і Чехії наступного тижня відвідають Україну

Міністри закордонних справ Австрії Александр Шалленберг, Словаччини Іван Корчок та Чехії Ян Ліпавський відвідають Україну 7-8 лютого, повідомляє міністерство закордонних справ України.

Їхній спільний візит відбудеться у час загострення безпекової ситуації біля українських кордонів, куди Росія перекинула велику кількість військ.

«Дмитро Кулеба та його чеський, австрійський та словацький колеги проведуть переговори, ключовими темами яких стане подальша підтримка України в протидії російській агресії, втілення комплексного пакету стримування РФ, зміцнення безпекової взаємодії, підтримка економічної та фінансової стабільності нашої держави», – ідеться в повідомленні.

Міністри закордонних справ Австрії, Словаччини і Чехії під час візиту планують відвідати лінію розмежування на Донбасі.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.