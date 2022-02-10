Посольство Білорусі направило до МЗС України ноту через заміну прапора у Дніпрі

Посольство Білорусі в Україні звернулося до Міністерства закордонних справ України з нотою протесту через заміну офіційного прапора Білорусі на «Алеї багатонаціонального міста» у Дніпрі на біло-червоно-білий.

«Білоруська сторона розглядає те, що сталося як цинічний прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації та акт державного вандалізму з боку влади України, що грубо порушує основні принципи міжнародного права – принцип суверенної рівності держав і принцип невтручання у внутрішні справи держав, – а також норми міжнародних відносин, прийняті в цивілізованому світі, дипломатичній та протокольній практиці», – йдеться в заяві.

У повідомленні наголошується, що білоруська сторона оцінює заміну прапора як «акт державного вандалізму».

Посольство Білорусі закликає повернути офіційний прапор на місце його встановлення, принести офіційні вибачення і провести перевірку та не допустити «повторення подібних фактів у майбутньому».

Напередодні міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що державний білоруський прапор, піднятий біля будівлі міськради Дніпра в рамках проєкту «Алея багатонаціонального міста», замінили на біло-червоно-білий.

На критику білоруського посольства Філатов написав у себе у фейсбуці: «​Коли місцева молодь за «бюджет участі» встановила у мерії флагштоки з прапорами національних громад, вона має право ці прапори змінювати так, як їй заманеться. Тим більше, що, на відміну від нацистської та комуністичної символіки, біло-червоно-білий прапор не є забороненим в Україні. Тому молодь може вішати біля мерії будь-які прапори, які захоче».

Біло-червоно-білий прапор – історичний національний символ Білорусі, офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918–1919) і державний прапор Республіки Білорусь до 1995 року. Після референдуму, ініційованого та незаконно проведеного Олександром Лукашенком, використання цього прапора в країні фактично заборонили. Офіційним став прапор, аналогічний прапору Білоруської РСР, лише без серпа і молота, а біло-червоно-білий перетворився на символ протесту.