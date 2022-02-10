Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників лідерів країн «нормандського формату» – ОП

До Берліна прибув керівник Офісу президента України Андрій Єрмак для участі в другій із початку цього року зустрічі дипломатичних радників лідерів «нормандської четвірки», повідомила пресслужба президента України.

За результатами переговорів у приміщенні Посольства України в Німеччині орієнтовно о 19:00 має пройти брифінг.

Крім того, в Офісі президента повідомили, що в Берлін прибула українська делегація на чолі з першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко – напередодні запланованого на 14 лютого візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну.

«Українська делегація проведе низку зустрічей з німецькими високопосадовцями… Головна мета зустрічей з німецькими партнерами – предметне обговорення фінансової взаємодії та підтримки, реалізації проектів двосторонньої економічної співпраці, розвитку транспортного потенціалу обох країн», – йдеться в повідомленні.

У Берліні 10 лютого пройде зустріч політичних радників лідерів країн «нормандського формату». Як заявив напередодні представник уряду Німеччини Вольфґанґ Бюхнер, ця зустріч буде продовженням переговорів 26 січня в Парижі.

Таку зустріч раніше анонсував і голова офісу президента Андрій Єрмак, коли наприкінці січня радники лідерів країн «нормандського формату» (Німеччини, Франції, України, Росії) зустрічалися у Парижі. Тоді Єрмак заявив про реанімацію «нормандського формату».

В Офісі президента заявили, що однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Як заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, українська сторона також пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.



Крім того, Єрмак наголосив, що представники України обов’язково порушуватимуть питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб і відкриття КПВВ на лінії розмежування.

Чотиристоронні мирні переговори в «нормандському форматі» спрямовані на те, щоб покласти край війні на сході України між українськими урядовими військами та російськими гібридними силами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

У «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.