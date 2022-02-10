Грецький суд звільнив ветерана АТО, але справа в Литві проти нього ще не закрита – адвокат

Ветерана антитерористичної операції Олександра Радкевича мають фактично звільнити з-під варти сьогодні, 10 лютого, проте його справа в Литві ще не завершена, повідомив Радіо Свобода його адвокат і почесний консул України в Греції Димитріос Димитріадіс.

За його словами, судовий процес із цього питання вже завершений, справа за технічними деталями. Рішення ухвалила напередодні найвища інстанція в Греції – Верховний суд. Як зазначив адвокат, засідання переносилися кілька

«Справа часу, пари годин – і він (Радкевич – ред.) має бути звільнений, це технічні моменти, суто документальні», – повідомив він.

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Димитріадіс припустив, що Радкевич повернеться до України найближчим часом. Він нагадав, що українця затримали на запит Вільнюського суду та за розпорядженням Європолу. Це сталося торік, коли Радкевич приїхав до Греції на відпочинок із родиною. Перше рішення на користь литовської сторони ухвалив обласний суд у Фракії.

«У першій інстанції, в обласному суді він не мав ані адвоката, ані перекладача, тому, гадаю, прокурор не розумів повністю всю суть цієї справи. Автоматично це буває, вони вирішили його видати Литві на рівні обласного суду. Він мав право, подав апеляцію», – розповів адвокат.

Після цього, додав він, до справи долучилися генеральний консул у Салоніках та посол України в Афінах, які, своєю чергою, звернулися до нього як адвоката і почесного консула.

Димитріадіс підкреслив, що в справі Радкевича не було політичної складової, натомість, за його словами, були помилки з боку Вільнюса та Європолу.

На питання, чи українця можуть затримати в іншій країні Євросоюзу, адвокат висловив думку, що йому варто спершу повернутися до України.

«Я думаю, він і сам хоче за першої нагоди поїхати найближчим часом. А так – треба займатися цим питанням, бо процес, який відбувається у Литві, у Вільнюському суді, він ще не закінчений, тому це треба мати на увазі… Думаю, юристи в Україні, мої колеги, до цього підходять і, маючи адвоката серед наших колег у Вільнюсі, займаються цією справою вже на відстані, але коли Радкевич Олександр перебуває вже вдома, а не затриманий тут, у Греції», – сказав він.

Почесний консул припустив, що ордер, за яким Радкевича затримали в Греції, може знову призвести до його затримання згодом.

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Адвокат пояснив, що Вільнюський суд міг розглядати справу заочно, без присутності підозрюваного, але закон також дає інструменти, аби пересвідчитися, що обвинувачений скористався всіма можливостями для захисту.

«Я сподіваюся, що, повернувшись назад, Радкевич серйозніше займатиметься цим питанням, щоб визначитися, що буде у Вільнюсі. Тут політичного питання з боку Греції взагалі не було, жодних впливів на рівні Міністерства закордонних справ чи Міністерства юстиції з трьох сторін також не було. Чисто Верховний суд прийняв рішення процесуально провести всі дії грамотно і правильно, я надав їм усі аргументи, які мали право і силу, і на підставі цього його звільнили», – додав Димитріадіс.

Він додав, що українські юристи наразі оскаржують рішення суду у Вільнюсі.

Напередодні стало відомо, що суд у Греції відмовив Литві в екстрадиції українця Олександра Радкевича. Його затримали у вересні минулого року.

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Литва звинувачує Радкевича в тому, що під час подій 1991 року, коли Радянський Союз відправив війська до колишньої Литовської республіки, щоб силоміць утримати її у складі СРСР, він був водієм-механіком одного з танків. У матеріалах суду сказано, що його засудили за «залякування населення».

У ніч на 13 січня 1991-го колона радянської бронетехніки увійшла до центру Вільнюса: тоді в ході зіткнень біля телецентру загинуло 14 людей, від 600 до майже тисячі осіб (за різними даними) було поранено. Водночас, як заявляли родичі Радкевича, його танк стояв біля будинку друку у Вільнюсі, де не було жертв.