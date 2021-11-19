Український суд випустив з-під варти болгарина, якого розшукує Інтерпол. Чому? (розслідування)

«Наркобарона» з Болгарії Евеліна Банева шукали шість років, аж поки не затримали у Києві у вересні цього року. Через день після затримання районний суд столиці постановив взяти болгарина під тимчасовий арешт, а в Софії почали готувати запит на його екстрадицію.

Але Евеліну Баневу вдалося вийти на волю, а питання про його видачу правоохоронцям інших країн «зависло»: 21 вересня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу попередньої інстанції про арешт – і Банева звільнили з-під варти. Про це Радіо Свобода повідомили у Міністерстві юстиції.

Тепер засуджений за контрабанду наркотиків та відмивання грошей болгарин, якого розшукує Інтерпол, взагалі може уникнути екстрадиції, адже… має український паспорт. Де він зараз – також невідомо. У нашому мінірозслідуванні ми розповідаємо, як особа, визнана міжнародним злочинцем, змогла законно вийти з-під арешту в Україні, та чи може український паспорт Банева бути підробленим?

Засуджений на понад 36 років у трьох країнах ЄС

«Наркобарона» Евеліна Банева заочно засудили до 36 з половиною років позбавлення волі у трьох країнах Євросоюзу: в Італії – до 20 років, в Румунії – на 10 з половиною, ще на 6 років його засудили в Болгарії. Злочини, які вчинив Банев, включають незаконний обіг наркотиків та відмивання коштів.

Востаннє перед зникненням болгарина бачили у 2015 році – на слуханнях в апеляційному суді Софії, а потім він «загубився». Тоді ж болгарин потрапив у базу Інтерполу. Правоохоронці знайшли і затримали Банева у Києві 6 років по тому. Сталося це 7 вересня 2021 року, а вже наступного дня міжнародного злочинця взяли під тимчасовий арешт з метою екстрадиції.

У поліції повідомили, що Банев перебував в Україні за підробними документами і орендував будинок неподалік від Києва. У помешканні виявили нарколабораторію та посіви конопель. За цим фактом також відкрили кримінальне провадження – вже в Україні.

Пізніше в медіа з’явилась інформація про те, що Банева звільнили з-під варти, і нібито через те, що він має українське громадянство. Згідно із законом, Україна не видає власних громадян на запити інших країн. Радіо Свобода вирішило перевірити, чи дійсно Банев нині на волі та з якої причини.

Вільний, бо українець?

У відповідь на наш запит в Міністерстві юстиції нам повідомили, що громадянин Евелін Банев дійсно перебував у слідчому ізоляторі в Києві під тимчасовим арештом. Він мав тривати 20 діб – так постановив Святошинський районний суд міста Києва.

Але цю ухвалу захисникам Банева вдалося успішно оскаржити в апеляційній інстанції, і вже 21 вересня Банев вийшов на волю. Де він зараз – невідомо. Але, як повідомили у Мін’юсті, щодо Банева триває екстрадиційна перевірка: запит на його видачу направили від двох країн, де Банева засуджено: від Болгарії та від Румунії.

Пізніше ми дізналися про те, що видати Банева просить також і Швейцарія. Про це стало відомо із відповіді прокуратури міста Києва на наш запит. У Швейцарії його також підозрюють у відмиванні коштів.

Згідно з ухвалою , Банева не можна екстрадіювати, адже він є громадянином України, а «згідно із статтею 25 Конституції України, громадянин України не може бути виданий за межі України, або виданий іншій державі».

Начебто все логічно, але у Державній міграційній службі (ДМС) нам повідомили, що Банев ніколи не звертався до органів ДМС для набуття українського громадянства.

Ми вирішили перевірити, чи не використав Банев підроблений паспорт громадянина України, щоб уникнути екстрадиції?

ДМС підробляє паспорти?

Під час обшуку помешкання, яке винаймав Банев в Україні, правоохоронці виявили паспорт громадянина України, який міг посвідчувати особу самого Банева. Згідно з ухвалою Апеляційного суду, фото у картці розшукуваного Інтерполом Банева збігається з фото у виявленому українському паспорті. Для цього навіть було проведено портретну експертизу. На її підставі, суд постановив, що у документах «зображено одну і ту саму особу».

Таким чином суд встановив, що Банев – український громадянин. Але суд не перевіряв автентичність документа, який надали захисники Банева. Згідно з ухвалою, його болгарину нібито видали у Житомирі у грудні 2015 року – через кілька місяців після його «зникнення».

Радіо Свобода звернулося до прокуратури міста Києва, щоб зрозуміти, що відомо їм про документи, які знайшли у Банева при обшуку, і чи були вони підробленими, як про те повідомляла поліція після затримання болгарина у вересні.

У прокуратурі нам відповіли, що зараз відбувається досудове розслідування за фактом «можливої видачі завідомо підробленого офіційного документа... службовими особами Державної міграційної служби України».

У прокуратурі також підтвердили, що йдеться саме про документ Евеліна Банева. Зараз у прокуратурі намагаються перевірити автентичність його українського паспорта. Радіо Свобода також надіслало повторний запит до ДМС, аби підтвердити чи спростувати факт видачі Баневу українського паспорта. На момент виходу матеріалу відповіді ми не отримали.

Навіть якщо співробітники ДМС видали Баневу український паспорт, він не обов'язково може бути підробленим. Підробленими могли бути його інші документи, на підставі яких він отримав український паспорт, наприклад, несправжнє українське свідоцтво про народження. Теоретично це може пояснити, чому Банев «не звертався з питань набуття громадянства», адже він вже міг «бути громадянином України».

Що чекає на Банева далі – незрозуміло, як і те, чи він досі в Україні. Адже, якщо припустити, що його український паспорт офіційний, то чому б не припустити, що він може мати такий же офіційний закордонний паспорт?

У прокуратурі міста Києва нам підтвердили, що після перевірки автентичності документів Банева, слідчі повторно клопотатимуть про тимчасовий арешт болгарина з метою екстрадиції. Але для цього його спочатку треба буде знову затримати.