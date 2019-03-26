Український суд залишив статус біженця білоруському наркоторговцю, якого розшукує Інтерпол

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва залишив без змін рішення першої інстанції про повернення статусу біженця Володимиру Юрченку – білоруському наркоторговцю, який з 2014 року перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за організацію транскордонного каналу збуту важких наркотиків. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода із зали суду.

Рішення апеляційного суду закріплює за Володимиром Юрченком статус біженця, а отже, дозволяє йому уникнути екстрадиції до Білорусі, де він мав постати перед правосуддям.

Державна міграційна служба України спільно із СБУ просила суд позбавити білоруса статусу біженця, який він отримав ще в 2017-му.

​У ДМСУ пояснюють: тоді СБУ у відповідь на їхній запит надала інформацію, що Юрченко не перебуває в розшуку, а отже, вони не мали підстав не надати йому статус біженця.

За півроку, у квітні 2018-го, в ДМСУ почали виправляти помилку – і позбавили білоруса цього статусу з формулюванням, що його «діяльність може становити загрозу національній безпеці, громадському порядку та здоров’ю населення».

Згодом, у грудні 2018-го, суд першої інстанції визнав протиправним та скасував це рішення Державної міграційної служби, оскільки у ДМС не надали доказів того, що діяльність Юрченка становить загрозу національній безпеці, а його перебування в міжнародному розшуку суд не визнав доказом такої загрози.

ДМСУ подала апеляційну скаргу на це рішення, однак Шостий апеляційний суд залишив рішення першої інстанції без змін. Таким чином, правових підстав для екстрадиції білоруса наразі немає.

У липні 2018 року Володимира Юрченка затримали в Чернігові. За даними правоохоронців, він організовував та забезпечував перевезення героїну з Росії на територію Білорусі, України та країн Євросоюзу.

У 2010 році він вперше потрапив у поле зору правоохоронців – тоді білоруські прикордонники на одному з пунктів пропуску виявили автомобіль, у якому перевозили 28 кілограмів героїну на загальну суму близько 1 мільйон доларів США. Наркотик вирішили замаскувати під цибулю та сховати у дверцятах автомобіля.

У результаті правоохоронці викрили діяльність транснаціональної організованої злочинної групи, яка займалася поставками героїну із Середньої Азії. Відбулась низка затримань членів злочинної групи на території Росії та Білорусі.

Однак самому Юрченку вдалося уникнути відповідальності та виїхати за межі Білорусі. У зв’язку з цим білоруські правоохоронці оголосили його у міжнародний розшук – у 2014 році Генеральний секретаріат Інтерполу вніс його до переліку розшукуваних осіб.