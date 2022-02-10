Данія заявила про готовність розмістити американські війська на своїй території

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна-член НАТО готова дозволити збройним силам США розмістити війська на своїй території в рамках двосторонньої оборонної угоди.

«Сполучені Штати зв’язалися з Данією, запропонувавши двосторонню оборонну співпрацю», – заявила Фредеріксен журналістам 10 лютого.

Вона додала, що «точний характер цієї співпраці ще не визначений, але це може передбачати присутність американських військ, оснащення та військової техніки на території Данії».

Державний департамент США заявив, що вітає заяву Фредеріксен і вказав, що укладена майбутня угода «дозволить нашим країнам поглибити тісне партнерство» та «зміцнити співпрацю в операціях НАТО».

Міністр оборони Данії Мортен Бьодсков підкреслив, що будь-яка військова угода зі США не передбачатиме постійні військові бази США в країні і що ядерна зброя не буде розміщена на території Данії. За його словами, офіційні переговори щодо військової угоди мають розпочатися у найближчі кілька місяців.

Американські військові вже розмістили війська у кількох європейських країнах, зокрема в Німеччині, Бельгії та Великобританії.

Напруженість зросла останніми місяцями після того, як Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців уздовж кордону з Україною, що викликало побоювання стосовно вторгнення. Москва заперечує, що планує вторгнення в Україну.

Країни НАТО нещодавно також тимчасово збільшили чисельність військ у Норвегії, Східній Європі та країнах Балтії, щоб заспокоїти союзників перед можливою російською агресією.