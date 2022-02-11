Кулеба назвав «сильним кроком» відповідь Борреля Лаврову

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «сильним кроком» відповідь високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля на лист міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова стосовно безпекової ситуації.

«Чудовий і сильний крок Жозепа Борреля і 27 країн-членів ЄС. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим більш об’єднаною стає Європа. По суті, єдина ефективна стратегія при боротьбі з агресивною Росією», – написав Кулеба у твітері ввечері 10 лютого.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що відповів від імені країн Європейського союзу на лист міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова стосовно безпекової ситуації.

«Я відповів від імені держав-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра Лаврова. Напруженість і розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу й дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації і припинення військового нарощування в Україні та навколо неї, а також у Білорусі», – написав Боррель 10 лютого у твітері.

Росія висунула свої вимоги Заходу на тлі нарощування своїх сил біля кордонів України. На Заході все частіше звучать побоювання, що Росія готує широкомасштабну агресію проти України. Російське МЗС у разі неприйняття вимог погрожувало «військово-технічними та військовими заходами».

Державний секретар США Ентоні Блінкен у січні заявив, що в письмовій відповіді США викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, і міститься принципова й прагматична оцінка занепокоєнь, які висловила російська сторона.

НАТО, зі свого боку, у відповідь на вимоги Москви закликало її «до негайної деескалації», повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. За його словами, у НАТО відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія.

У Росії розкритикували відповіді Вашингтона та НАТО на вимоги гарантій не розширення Північноатлантичного альянсу та, зокрема, ненадання членства в ньому Грузії та Україні.

Як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков журналістам 27 січня, відповідь американської сторони продемонструвала відсутність «готовності» зважити на занепокоєння Росії.

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Водночас міністр закордонних справ Сергій Лавров зазначив, що головна вимога Росії – гарантія, що Україна не вступить до НАТО – була проігнорована.

«Позитивної відповіді на головне питання не було», – сказав Лавров у заяві.

Він зазначив, втім, що має «надію на початок серйозної розмови з другорядних питань».