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Політика

«Демографія тюрми» або чого добився Путін

Президент Росії Володимир Путін під час заходів на Піскарьовському меморіальному кладовищі, де поховані жертви нацистської блокади Ленінграда під час Другої світової війни
(Рубрика «Точка зору»)

Населення Російської Федерації протягом 2021 року зменшилося на 1 мільйон 40 тисяч громадян. На перший погляд, нічого дивного, населення ж України й країн Центрально-Східної Європи теж не зростає.

Але дивно те, що кожного року до Росії прибувають до 10 мільйонів іноземців. Вони ідуть працювати на некваліфіковані, небезпечні, будівельні роботи, і значна їх частина правдами і не правдами залишається в Росії.

Чому ж тоді бачимо мінус? Хто включатиме верстати, спускатиметься в шахти, випікатиме хліб? Ким наповнювати грізні кремлівські збройні сили? Ким «освоювати» Сибір? Ким, даруйте, забезпечувати наявність громадян «словянського походження» на Далекому Сході, які тікають під натиском дружніх поселенців з північних китайських провінцій?

Під час акції з вимогою звільнити заарештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Хабаровськ, 8 серпня 2020 року
Під час акції з вимогою звільнити заарештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Хабаровськ, 8 серпня 2020 року

Впливовий російський видавець і політик, засновник «Независимой газеты» Костянтин Ремчуков висловився так.

Цитата мовою оригіналу:

«Путин после 20 с лишним лет у власти думает о том, что ему надо будет уходить... . И вот если ты уходишь и уходишь ты явно в худшем международном положении России, чем ты пришел – вот там была слабая Россия, на коленях, все что угодно, у Ельцина армии не было, денег не было, – и, тем не менее, стран НАТО было существенно меньше у нас по периметру. Враждебных отношений не было, санкций не было. Свободы* было много. Люди жили и потребляли много. Начиналось освоение раннекапиталистическое в нашей жизни... И сейчас масса репрессивных законов, отсутствие политических свобод, ужесточение законодательства до уровня, что ты не знаешь, за что тебя будут преследовать, и когда тебя будут преследовать»

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін (праворуч). Владивосток, 25 квітня 2019 року
Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін (праворуч). Владивосток, 25 квітня 2019 року

Можна додати:

  • були якщо не довірливі, то принаймні людські відносини і з Європою, і з Північною Америкою,
  • був масовий російський закордонний туризм,
  • був, нарешті, відкритий дружній кордон з Україною,
  • зв'язки між родичами, літо в Криму? а зима в Карпатах,
  • торгівля на десятки мільярдів,
  • зручний транзит і спільні наукові та технічні розробки,

Було багато того, що дає відкритий вільний світ.

Нема. І не буде. Своєю ізоляціоністською, войовничою політикою, параноєю «оточеної фортеці» чи вже тюрми, мілітаристською пропагандою –Кремль перетворив вільні ЗМІ у монстрів залякування, економіку зростання у сировинну газонафтоколонку, творчі людські почуття у зневіру, ненависть до усього інакшого.

Ну кому ж хотітиметься народжувати в тюремно-казарменній атмосфері?

Сьогоднішня російська демографія – лише один, до того ж внутрішній продукт кремлівської самогубчої політики.

Але тінь від трупа колись самобутнього російського суспільства падає на все довкола.

Дестабілізованими чи загроженими відчувають себе і на Сході – Японія, Корея, і на Заході – Україна, Польща, Болгарія, і на Півдні, Грузія, Туреччина, і на Півночі, Фінляндія, Балтія, навіть Канада аж за Північним полюсом.

Цієї «Нової Росії» усі цураються. І не сприймають.

Без ненависті, але й без страху готуються боронитися, в разі нападу.

Без зловтіхи, але із жалем очікують на неминучий розпад «самодержавства з боєголовками».

Очікувані зміни надійдуть. Але не без нашої участі, як боєздатного і творчого суспільства, в якому славлять героїв і плекають нових.

І, думає, настане час, коли народжуваність в Україні помітно підвищиться. Загроза – зникне.

Андрій Веселовський – український дипломат, експредставник України при ЄС

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

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