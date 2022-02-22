«З 11 години по Щастю працювали міномети, потім було затишшя. Після 12-ї години відновилась артилерія, і ближче до 14:00 відстрілялися, по звуку, «Гради». З огляду на зву, були гучні влучання. ТЕС горить, горить сильно. На виїзді зі Щастя на блокпосту стоїть п’ять-шість пожежних машин, але їх не відправляли в місто, тобто гасити ніхто не починав», – повідомив він. Військові підтвердили, що обстріл вівся із «Градів». За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. 22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО. МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків.