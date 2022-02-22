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Обстрілюють «Градами», важкою зброєю: ситуація на Донбасі (відео)

Обстрілюють «Градами», важкою зброєю: ситуація на Донбасі (відео)
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Обстрілюють «Градами», важкою зброєю: ситуація на Донбасі (відео)

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Місто Щастя (Луганська область) на Донбасі 22 лютого потрапило під обстріл бойовиків, передає кореспондент проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії»

«З 11 години по Щастю працювали міномети, потім було затишшя. Після 12-ї години відновилась артилерія, і ближче до 14:00 відстрілялися, по звуку, «Гради». З огляду на зву, були гучні влучання. ТЕС горить, горить сильно. На виїзді зі Щастя на блокпосту стоїть п’ять-шість пожежних машин, але їх не відправляли в місто, тобто гасити ніхто не починав», – повідомив він. Військові підтвердили, що обстріл вівся із «Градів». За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. 22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО. МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків.

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