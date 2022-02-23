Блінкен скасував зустріч із Лавровим, Байден також не говоритиме з Путіним

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що скасував зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, заплановану на кінець цього тижня. Блінкен погодився зустрітися з Лавровим лише в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться до України.

«Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія ясно дала зрозуміти, що повністю відмовляється від дипломатії, проводити цю зустріч зараз немає сенсу», – сказав Блінкен на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції у Вашингтоні.

Він повідомив, що консультувався з союзниками та партнерами і «всі погодилися».

Блінкен додав, що 22 лютого надіслав Лаврову листа, в якому повідомив, що не зустрічатиметься з ним.

Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова раніше заявила, що Лавров, як і раніше, готовий до переговорів з Блінкеном.

Лавров та Блінкен мали зустрітися 24 лютого в Женеві, щоб обговорити кризу в Україні.

Крім того, президент США Джо Байден також не планує зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним. Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі 22 лютого, «нині це, звісно, не планується». Вона додала, що Вашингтон не «зачинятиме двері для дипломатії», але для цього потрібна деескалація.

Днями у Білому домі припускали, що президент США Джо Байден зустрінеться на найвищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним. Така зустріч мала відбутися після запланованих переговорів 24 лютого між держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Але була умова Вашингтону – «якщо не відбудеться вторгнення».

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.