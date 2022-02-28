УЗ: поїзди з Києва вирушають із затримками через пошкодження обстрілами мережі

«Укрзалізниця» повідомляє про відправлення поїздів із Києва з затримками через пошкодження контактної мережі внаслідок обстрілів.

«Через пошкодження контактної мережі внаслідок обстрілів поблизу Центрального вокзалу Києва, яке відбулося 27 лютого, пасажирські поїзди відправляються із затримками», – йдеться в повідомленні УЗ у телеграмі.

Пасажирів просять стежити за табло вокзалу й уважно слухати оголошення.

В «Укрзалізниці» також повідомили, що на 1 березня з Києва заплановані низка рейсів, а також протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини і Польщі.

«Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси «Укрзалізниці» є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду», – додали в УЗ.

Станом на 28 лютого евакуаційними рейсами «Укрзалізниці» перевезено понад пів мільйона українців, повідомили в компанії