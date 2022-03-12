Російські військові зривають рух гуманітарних конвоїв у Запорізькій області – ОВА

Російські військові зривають рух двох гуманітарних конвоїв у Запорізької області, повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«При спробі обійти зірваний міст, конвой зіткнувся з бойовою позицією російських військ, які не пропустили його. На цей момент гуманітарний конвой зупинився поблизу Кам’янського. Тривають спроби евакуації людей в пішому порядку», – написав Старух у Telegram в суботу.

За його словами, інший гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими військовими, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни.

«У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська», – додав він.

Раніше в Офісі президента повідомили, що сьогодні із Запоріжжя в Маріуполь був передбачений виїзд колони з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху. А також за маршрутом Пологи – Токмак – Василівка - Кам’янське – Запоріжжя.



Російська сторона і раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, при цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.