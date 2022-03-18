ОП: гуманітарними коридорами 18 березня евакуювали 9 145 людей

Гуманітарними коридорами в Україні 18 березня евакуйовано 9 145 людей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«4 972 жителі Маріуполя, з яких 1 124 – діти, виїхали до Запоріжжя. До Бердянська було доставлено пальне для дозаправки особистого транспорту маріупольців, які рухаються гуманітарним коридором… 500 людей забрали автобусами, що прибули до Бердянська із Запоріжжя. Завтра до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців», – написав Тимошенко у своєму телеграмі.

Також, за його словами, з Сумщини евакуйовано 4 173 людей.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.