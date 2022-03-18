Стало відомо про заплановані на 18 березня гуманітарні коридори

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили, що на 18 березня заплановані такі гуманітарні коридори:

З Маріуполя до міста Запоріжжя (Мангуш/Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. По маршруту до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя;

Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для Балаклії Харківської області (Харків – Чугуїв – Малинівка – Волохів яр – Балаклія);

Два гуманітарні вантажі для Ізюма Харківської області (Харків, Чугуїв, Малинівка, Ізюм) та (Слов’янськ – Краснопілля – Кам’янка – Ізюм);

З міста Тростянець Сумської області у напрямку міста Полтава (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава);

Із селища Велика Писарівка Сумської області у напрямку міста Полтава (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава);

Із селища Краснопілля Сумської області у напрямку міста Полтава (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава);

З Сум у напрямку міста Полтава (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава);

З Лебедина Сумської області у напрямку міста Полтава (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава);

З Конотопа Сумської області у напрямку міста Полтава (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.