ОП: 19 березня через гуманітарні коридори евакуювали 6 623 людей

Гуманітарними коридорами 19 березня евакуювали 6 623 людини, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Із Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 дитини. Також із Мангуша до Бердянська мікроавтобусами перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати до Запоріжжя. Автобуси для евакуації з Бердянська будуть очікувати завтра з 9:00 на площі перед міським спорткомплексом. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00», – написав Тимошенко в телеграмі.

Також, за його словами, з Київської області евакуйовано 1 820 людей, із Луганської області – 675 людей. Крім того, у населені пункти Луганщини доставили продукти і медикаменти.

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Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​