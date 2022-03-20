Верещук анонсувала сім гуманітарних коридорів в Україні на неділю

Протягом дня 20 березня планується здійснити евакуацію та доправити гуманітарні вантажі за сімома маршрутами, повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вранці 20 березня.

Зокрема, планується вивезення жителів Маріуполя з Бердянська, до Запоріжжя. Також до Бердянська доправлять маріупольців з міста Мангуш.

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«Автобуси для маріупольців будуть чекати на площі перед міських спорткомплексом в Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11. У Бердянську продовжують дозаправляти авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя. Адреси для дозаправки: вулиця Кабельщиків, 132-а, та Мелітопольське шосе 87-б», – розповіла Верещук.

У Київській області плануються такі маршрути:

з села Бобрик до Броварів, місце зборів – будинок культури на вулиці Шевченка, 2

з села Тарасівка до Броварів, місце зборів – на вулиці 9 січня, 6

з Бородянки до Білої Церкви, вулиця Центральна, 331

На Харківщині міністерка анонсувала доправлення гуманітарних вантажів із Харкова до Вовчанська, селищ Рогань та Нова Рогань.

«В ці населені пункти планується доставка гуманітарних вантажів, продуктів та медикаментів», – сказала вона.

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Верещук пообіцяла розповісти про результати роботи гуманітарних коридорів увечері.

За даними Офісу президента, 19 березня гуманітарними коридорами евакуювали 6 623 людини.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​