Росія запустила фільтраційні табори для українців ще до початку широкомасштабної війни – Денісова

Ще до початку широкомасштабної війни Офіс українського омбудсмена заявляв, що у Росії створили фільтраційні табори для українців, однак міжнародна спільнота не звернула на це належної уваги. Про це в інтервʼю виданню «Лівий берег» заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«18 лютого було вивезено 90 тисяч громадян України з ОРДЛО на територію Російської Федерації. Тоді ми звернулися до всіх, у тому числі міжнародних правозахисних організацій, ООН, але ніхто не звернув на це уваги», – зазначила омбудсмен.

За її словами, з початком широкомасштабної війни примусове вивезення українців до таких таборів набуло масового характеру.

«Людей питають, вони за чи проти Росії. «Нацики» чи ні. Чи є рідні, які залишилися в Україні абощо... У людей відбирають телефони, паспорти... Є приклад мого колеги, який працює в офісі омбудсмена: усіх його рідних, які жили на лівому березі Маріуполя, вивезли до Суздаля Володимирської області. З 20 березня з ними немає зв’язку», – розповіла Денісова.

Для того, щоб отримати інформацію про примусово вивезених українців, омбудсмен звернулася з офіційним запитом до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової, але досі не отримала відповіді.

«Думаю, в них самих немає відповіді, тому що їм байдуже, хто ці люди, які в них прізвища, але дуже хочеться вивезти якомога більше наших громадян до Російської Федерації», – зазначила Денісова.

Вона також додала, що, за підрахунками Офісу українського омбудсмена, наразі може йтися про понад 600 тисяч примусово вивезених українців, з яких 117 тисяч – діти.

Отримати незалежного підтвердження цих даних наразі неможливо.

29 березня Служба безпеки України заявила, що розслідує насильне вивезення Росією українців з Маріуполя та окупованого Донбасу.