Прокуратура: відновлені права незаконно мобілізованого чоловіка, що доглядає за прикутим до ліжка батьком

Прокуратура відновила порушені права громадянина, незаконно призваного на військову службу на Львівщині, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Після публікації в медіа про випадок у селі Сасів на Львівщині прокурори оперативно відреагували на повідомлення про чоловіка з інвалідністю, який залишився без догляду після мобілізації свого єдиного сина.

Інформація підтвердилася: чоловіка дійсно було призвано на службу з порушенням вимог закону, оскільки на його утриманні перебував батько – особа з інвалідністю І групи, а інших родичів, здатних здійснювати догляд, не було», – вказано в повідомленні.

В ОГП інформують, що «завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки».

Прокуратура також ініціювала службове розслідування щодо посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП для встановлення причин та умов незаконного призову.

За його результатами на тимчасового виконувача обов’язків керівника складений адміністративний протокол за перевищення службових повноважень військовою службовою особою (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП). Матеріали скеровано до суду для розгляду, повідомили в Офісі генпрокурора.

У повідомленні прокуратури йдеться про 44-річного Володимира Маліцького з села Сасів Золочівського району на Львівщині. Він є єдиним опікуном прикутого до ліжка 82-річного батька.

18 вересня його мобілізували в ТЦК за відсутності однієї довідки, яку затримав Пенсійний фонд.

27 вересня військового Маліцького відпустили додому на 10 днів, щоб упорядкувати документи, 4 жовтня він мав повернутися на полігон.

Справа незаконно мобілізованого громадянина набула широкого розголосу, про це писали численні засоби інформації, в тому числі і Радіо Свобода.