У застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ – МОУ

У реєстрі «Оберіг» 9 жовтня з 00:00 до 06:00 триватимуть планові технічні роботи, через що у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ, повідомило Міністерство оборони.

«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки і виберіть «Завантажити PDF», – радять у міністерстві.

За даними відомства, роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл.

Міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News минулого місяця заявив, що рівень мобілізації в Україні зараз є стабільним.