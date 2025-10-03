Новий скандал із ТЦК: що не так з методами мобілізації?

Нова історія мобілізації отримала розголос у медіа: єдиного опікуна прикутого до ліжка 82-річного батька мобілізували в ТЦК.
Історія Володимира Маліцького схожа з історією мобілізації медика Романа Замрія, про яку розповідало Радіо Свобода. В обидвох випадках – проблеми із документами для відстрочок.
Це тенденція?
Які проблеми це порушує?
Чому скандали з ТЦК стали нормою?
Що не так із роботою територіальних центрів комплектування?
Влада схвалює ці методи?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:
