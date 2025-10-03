Новий скандал із ТЦК: що не так з методами мобілізації?

Нова історія мобілізації отримала розголос у медіа: єдиного опікуна прикутого до ліжка 82-річного батька мобілізували в ТЦК.

Історія Володимира Маліцького схожа з історією мобілізації медика Романа Замрія, про яку розповідало Радіо Свобода. В обидвох випадках – проблеми із документами для відстрочок.

Це тенденція?

Які проблеми це порушує?

Чому скандали з ТЦК стали нормою?

Що не так із роботою територіальних центрів комплектування?

Влада схвалює ці методи?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода: