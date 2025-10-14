Поліція Києва: інцидент із побиттям військового у кріслі колісному, ймовірно, був інсценований для провокації

Поліція Києва заявляє, що, за попередніми даними, інцидент із побиттям військового в кріслі колісному на вулиці Паньківській, відео якого поширювалося в соцмережах напередодні, був інсценований, ймовірно, з метою провокації.

«Вчора в столичних телеграм-каналах було поширено відео, на якому троє невідомих декілька раз вдарили чоловіка, одягненого у військову форму і скинули його з крісла колісного на землю. За фактом виявленої публікації на місце події негайно були скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило», – йдеться в повідомленні.

«Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали свідків і переглянули відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований, ймовірно, з метою провокації», – додали правоохоронці.

У поліції зазначили, що зараз встановлюють всіх учасників події.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Наприклад, у квітні минулого року Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України попереджали, що Росія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилянт», щоб зірвати мобілізацію, чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку і називають себе «ухилянтами».