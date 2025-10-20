Прокурор розповів деталі справи про побиття поліцейськими чоловіка біля ТЦК у Києві

Потерпілий у справі побиття біля ТЦК у Києві був військовозобов'язаним, якого поліцейські доставили до Голосіївського ТЦК. Про це в коментарі Радіо Свобода 20 жовтня повідомив прокурор у справі Олексій Гродський, передає кореспонденка із Печерського районного суду Києва, де сьогодні підозрюваним обирали запобіжний захід.

«Вони (поліцейські – ред.) прибули, де він перебував, вони ж затримували його на вулиці. Він перебував дійсно за тою адресою, вони його зупинили, побачивши, що він військовозобов'язаний. Вони просто рухаючись по маршруту, я так розумію, виявили дану особу, потерпілого», – зазначив Олексій Гродський.

На уточнення про те, чи поліцейські забрали чоловіка до ТЦК, прокурор підтвердив, зазначивши, що «вони здійснили доставку його до центру».

Сьогодні Печерський суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 18 грудня. Про це клопотав прокурор, сторона захисту та підозрювані не заперечували.

Прокурор у коментарі Радіо Свобода зазначив, що сторона обвинувачення рішенням суду задоволена. Водночас він пояснив, чому просив для підозрюваних поліцейських саме цілодобовий домашній арешт:

«Виходячи з поведінки підозрюваних, той факт, що вони самі з’явилися до слідства, надавали суду свідчення, всіляко сприяють органу досудового розслідування, їхня активна позиція і те, що вони признають свою вину, каються за цю ситуацію, тому саме такий запобіжний захід», – сказав Гродський.

Під час виступу у суді адвокати поліцейських зазначали, що підозрювані свою провину визнають, щиро розкаюються, надали усі необхідні свідчення слідству і готові повною мірою співпрацювати. Нині досудове розслідування триває.

Із повідомлення Державного бюро розслідувань відомо, що підозрювані побили чоловіка після того, як той розпилив в автівці перцевий балончик. Цю інформацію Радіо Свобода прокоментував прокурор Олексій Гродський.



«Що там було розпилено на даний час, мені невідомо, оскільки перебував тут, в судовому засіданні. Сьогодні мали проводитись певні дії з приводу огляду того автомобіля, в якому було здійснено, чи є, чи немає того балончика, якщо він є – вилучення і далі... Слідство триває, досудове розслідування триває, вживаються всі необхідні заходи», – пояснив прокурор.

На запитання журналістки, чи чинив військовозобов'язаний опір при транспортуванні до ТЦК, Гродський відповів:

«Там не зовсім був опір, там були інші обставини, але зараз триває досудове розслідування, всіх обставин розповісти, на жаль, не можу. Все вже буде після проголошення вироку та вступу його в законну силу. Але там дійсно були певні обставини, певні події відбувалися в автомобілі», – сказав прокурор.

За словами прокурора, потерпілий нині перебуває на лікарняному.

За даними Державного бюро розслідувань, поліцейські завдали чоловікові численних ударів по голові та тілу, внаслідок чого потерпілий отримав множинні забої. Поліцейські підозрюються у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу.