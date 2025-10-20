Побиття чоловіка біля РТЦК у Києві: суд обрав запобіжний захід для одного з поліцейських

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Дмитру Циганенку, одному із поліцейських, якого Державне бюро розслідувань підозрює у побитті чоловіка біля будівлі Голосіївського РТЦК.



Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, задовольнивши клопотання прокурора.

Сторона захисту і підозрюваний не заперечували проти застосування такого запобіжного заходу, вважають клопотання прокурора обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.



«Підозрюваний усвідомив всі обставини і наслідки події і щиро розкаюється», – заявив адвокат Дмитра Циганенка. За його словами, підозрюваний надав всі необхідні покази слідству і готовий в повній мірі співпрацювати з органом досудового розслідування.

За даними Державного бюро розслідувань, поліцейські завдали чоловікові численних ударів по голові та тілу, внаслідок чого потерпілий отримав множинні забої. Також відомо, що підозрювані побили чоловіка після того, як той розпилив в автівці перцевий балончик.



Поліцейські підозрюються у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу.