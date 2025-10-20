ДБР: двом поліцейським повідомили про підозру після побиття чоловіка біля РТЦК у Києві

Двом поліцейським повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень після побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК у Києві, повідомили Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора.

«Встановлено, що 17 жовтня 2025 року працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками й ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза», – заявили в ОГП.

У ДБР додали: «встановлено, що побили затриманого після того, як він розпилив у салоні автомобіля перцевий балончик».

За даними ДБР, у чоловіка – множинні забої, його відправили на проходження судово медичної експертизи для встановлення рівня фізичного ушкодження від побиття.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.