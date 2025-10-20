Побиття чоловіка біля РТЦК у Києві: суд відправив під домашній арешт ще одного поліцейського

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для Іллі Бабіка, одному із поліцейських, якого Державне бюро розслідувань підозрює у побитті чоловіка біля будівлі Голосіївського РТЦК.



Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 18 грудня.

Про такий запобіжний захід просила прокуратура. Сторона захисту не заперечувала, заявивши, що на даному етапі досудового слідства він є співмірним та достатнім для забезпечення обов’язків. Адвокатка під час судового засідання сказала, що її підзахисний кається і щиро шкодує про скоєне.

Такий же запобіжний захід суд обрав для іншого підозрюваного – Дмитра Циганенка.

За даними Державного бюро розслідувань, поліцейські завдали чоловікові численних ударів по голові та тілу, внаслідок чого потерпілий отримав множинні забої. Також відомо, що підозрювані побили чоловіка після того, як той розпилив в автівці перцевий балончик.



Поліцейські підозрюються у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу.