Нові оберти «бусифікації»: два гучних ТЦК-скандали з побиттями. Шукаємо винних

Побиття мобілізованого у Києві: Печерський суд обрав запобіжний захід двом поліцейським, яких підозрюють у побитті чоловіка біля будівлі Голосіївського ТЦК. ДБР каже: слідчі встановили, що поліцейські побили чоловіка після того, як він розпилив у салоні автомобіля перцевий балончик. Деталі з зали суду.

Тим часом у Тернополі військових підозрюють у насильницьких і майнових злочинах: слідство каже, що вони незаконно утримували людей, катували їх, вимагали гроші. За однією з версій, військових прислали допомагати з мобілізацією і нібито долучали до «оповіщення населення».

Що відбувалося?

До чого тут Третя штурмова?

Чи співпрацювали військові з ТЦК?

Мобілізація і права людини: як часто відбуваються порушення?

