Вбивство в ТЦК чи смерть від падіння: як помер Роман Сопін? Нові деталі

У Києві помер чоловік, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. Роман Сопін, був мобілізований 18 жовтня, а на наступний день – включений до складу команди для подальшого переміщення до 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України. Проте 19 жовтня він потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою, де кілька діб перебував у комі, після чого помер.

Бригада та Подільський ТЦК опублікували спільну заяву, у якій запевнили, що чоловік втратив свідомість та вдарився об тверду підлогу, про причину втрати свідомості не повідомляють. Лише зазначають, що перед мобілізацією усі лікарі військово-лікарської комісії визнали його придатним до служби.

Але чи так все було?

Чи його побили?

Між тим, відкрито справу за статтею про «умисне вбивство». Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав депутатам у Верховній Раді, що тримає розслідування на особистому контролі.

Але чому процес мобілізації відбувається з жертвами – в тому числі й смертельними?

Минулого року було подано 3300 скарг на дії ТЦК.

Як це зупинити?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода: