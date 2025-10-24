Доступність посилання

Вбивство в ТЦК чи смерть від падіння: як помер Роман Сопін? Нові деталі

У Києві помер чоловік, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. Роман Сопін, був мобілізований 18 жовтня, а на наступний день – включений до складу команди для подальшого переміщення до 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України. Проте 19 жовтня він потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою, де кілька діб перебував у комі, після чого помер.

Бригада та Подільський ТЦК опублікували спільну заяву, у якій запевнили, що чоловік втратив свідомість та вдарився об тверду підлогу, про причину втрати свідомості не повідомляють. Лише зазначають, що перед мобілізацією усі лікарі військово-лікарської комісії визнали його придатним до служби.

  • Але чи так все було?
  • Чи його побили?

Між тим, відкрито справу за статтею про «умисне вбивство». Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав депутатам у Верховній Раді, що тримає розслідування на особистому контролі.

  • Але чому процес мобілізації відбувається з жертвами – в тому числі й смертельними?

Минулого року було подано 3300 скарг на дії ТЦК.

  • Як це зупинити?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

