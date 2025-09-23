Трамп розширює економічний вплив у Центральній Азії: угоди з Казахстаном та Узбекистаном на 12 мільярдів доларів

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп уклав торговельні угоди з Узбекистаном і Казахстаном на понад 12 мільярдів доларів на тлі зусиль Білого дому з поглиблення економічних зв’язків зі стратегічним регіоном Центральної Азії.

Узбекистан погодився придбати до 22 літаків у американської компанії Boeing, повідомила компанія. За словами Boeing, державна авіакомпанія Uzbekistan Airways замовить 14 літаків із можливістю придбати ще вісім. Дональд Трамп оцінив загальну вартість угоди за всі 22 літаки у понад $8 мільярдів.

«Ми й надалі будемо співпрацювати в багатьох інших сферах!» – написав Трамп на платформі TruthSocial.

Тим часом Казахстан підписав угоду на $4,2 мільярда з американською компанією Wabtec Corporation про покупку 300 локомотивів та іншого залізничного обладнання. Міністерство торгівлі США назвало її найбільшою залізничною угодою в історії США.

Ця історична угода сприяє створенню робочих місць у виробничому секторі США та стимулює зростання, відкриває нові можливості й зміцнює зв’язки між Америкою та Центральною Азією», – заявив міністр торгівлі США Говард Латнік під час церемонії підписання в Нью-Йорку за участю президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Прагнення до рідкоземельних ресурсів

Раніше того ж дня Трамп провів телефонну розмову з Токаєвим, який перебуває в Нью-Йорку для участі в Генеральній асамблеї ООН. Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв також прибув до Нью-Йорка та взяв участь у церемонії підписання угоди з Boeing.

Трамп прагне посилити торговельно-інвестиційні зв’язки з Центральною Азією, багатою на природні ресурси, зокрема на критично важливі мінерали, серед яких – рідкоземельні елементи, що мають вирішальне значення для високих технологій, зокрема й у військовій сфері. Китай наразі домінує у світовому ланцюгу постачання рідкоземельних металів.

Під час візиту до США Токаєв проведе зустрічі з генеральними директорами провідних американських компаній. Захід організовує Торговельна палата США, яка на початку вересня очолила бізнес-делегацію з 25 компаній до Казахстану – найбільшу в історії відносин між країнами.

У жовтні Торговельна палата США проведе свою першу в історії бізнес-місію до сусіднього Узбекистану, найбільш густонаселеної країни Центральної Азії. Раніше цього місяця Трамп провів телефонну розмову з Мірзійоєвим щодо перспектив інвестицій. А наприкінці серпня він направив до Ташкента спеціального посланця з глобального партнерства Паоло Замполлі для зустрічі з узбецьким президентом.

«Очевидно, що Узбекистан є важливим партнером США – і не лише в Центральній Азії – адміністрація Трампа робить пріоритетом співпрацю у політичній, економічній та безпековій сферах на найвищому рівні», – написала Бріанна Тодд, яка у 2023–2025 роках обіймала посаду директора з питань Центральної Азії в Раді національної безпеки США.

Ресурси, геополітика та вплив

Казахстан і Узбекистан володіють значними запасами нафти, газу, урану та рідкоземельних елементів, а також інших корисних копалин. Американські нафтові гіганти ExxonMobil і Chevron вже вклали великі інвестиції в нафтогазовий сектор Казахстану. Водночас багато інших американських компаній досі з обережністю ставилися до цього регіону за більш ніж 30 років його незалежності.

Однак на тлі зростаючого попиту США на уран і рідкоземельні метали, а також намагань адміністрації Трампа зміцнити економічну присутність у Центральній Азії, на горизонті з’являються нові можливості для співпраці.

Інтерес Трампа до регіону посилюється на тлі активізації китайських інвестицій у гірничодобувну галузь Центральної Азії. За словами експертів, держави регіону зацікавлені в американських інвестиціях, щоб збалансувати вплив Китаю та Росії.

Адміністрація Трампа також активно використовує економічні інструменти підтримки, як-от Експортно-імпортний банк США (державна установа, що сприяє зовнішній торгівлі) та Корпорація розвитку та фінансування (DFC) – інвестиційне агентство США, що підтримує приватні ініціативи за кордоном.

Зокрема, Експортно-імпортний банк підтримав залізничну угоду Wabtec із Казахстаном, надавши кредит на суму 400 мільйонів доларів.



