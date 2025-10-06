«ДПСУ гальмувала нашу роботу» – майор Касьянов пояснив зменшення ефективності розформованого підрозділу

Майор Державної прикордонної служби України Юрій Касьянов у коментарі Радіо Свобода 6 жовтня заявив, що головною причиною низької ефективності їхнього підрозділу у 2025 році були перешкоди з боку Держприкордонслужби (ДПСУ), яка, за його словами, гальмувала планування й виконання операцій.

«Усе це є, все це документовано, все це подавалося не тільки в ДПСУ, а й у Генеральний штаб», – наголосив Касьянов і назвав «маячнею і брехнею» твердження про відсутність підтвердження ураження військових цілей Росії.

У етері програми «Свобода Live» він розповів, що різні операції, які погоджувалися і отримували бойові розпорядження (БРки) з Генштабу, але ДПСУ змінювала або замінювала їх іншими наказами, часто націленими «в інше місце, по інших цілях», які були «не для наших літаків».

«Який сенс бити нашим літаком, який має невеличку бойову частину, який точний, не по літаках ворожих, не по системах ППО, не по потужних заводах, а по бетонних бункерах?» – підкреслив він, додаючи, що такі цілі робили застосування ресурсів неефективним і «просто марнуванням грошей».

Також як приклад гальмування роботи підрозділу Касьянов навів той факт, що з березня 2025 року безпілотники для підрозділу не вироблялися за державні кошти – їх закуповували завдяки волонтерському фінансуванню.

Радіо Свобода звернулося по коментар до Держприкордонслужби України, щоб дізнатись, за якими критеріями вони оцінювали роботу підрозділу, в якому служив Юрій Касьянов. Станом на момент публікації новини відповідь не надійшла.

Скандал довкола розформування роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ, яку серед інших створював офіцер Юрій Касьянов, розпочався після його заяв, що підрозділ ліквідовують «за наказом Єрмака» (голови Офісу президента України Андрія Єрмака, його коментарів з приводу цих звинувачень наразі немає – ред.).

У коментарі українським медіа Держприкордонслужба Україна пояснила, що рішення ухвалене через «відсутність результативності під час виконання завдань». За словами речника служби Андрія Демченка, інформація про високу результативність, про яку заявляв Касьянов, не підтвердилася. Особовий склад планують перевести до інших частин ДПСУ.