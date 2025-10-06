Єрмаку закидають знищення підрозділу, який «бомбив Кремль». Розбираємося у звинуваченнях

Майор Держприкордонслужби та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов заявив, що його підрозділ ДК-8 розформовують «за наказом Єрмака». За словами військового, на нього чинять тиск, і він не виключає свого арешту.

У ДПСУ пояснили, що підрозділ розформували через «відсутність результативності під час виконання завдань». А командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») повідомив, що контактує з Касьяновим і вони вже «шукають рішення».

В Офісі президента заяви Касьянова наразі не коментували.

Чому розформування підрозділу Касьянов називає «помстою Єрмака»?

Атака на Кремль – робота його підрозділу?

І про що вони домовилися з «Мадяром»?

Про це та інше Юрій Касьянов розповів в інтерв’ю @Радіо Свобода (програма «Свобода Live»):