Російський очільник окупованого Севастополя заборонив АЗС продавати бензин у каністри

Російський голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заборонив автозаправкам продавати бензин у каністри. За його словами, він говорив про це із заправниками, щоб «зменшити штучний ажіотаж».

«Ще раз переговорив із заправниками: бензин у каністри «про запас» відпускати не буде, щоб знизити штучний ажіотаж. Зараз у каністри бензин відпускається лише за талонами: для спецтехніки, організацій», – написав Развожаєв на своїх сторінках у соціальних мережах.

Він також заявив, що бажання севастопольців зробити запаси бензину призводить до того, що на севастопольських заправках «за кілька годин зникає мало не тижневий запас».

В окупованому Криму та Севастополі з 24 вересня на автозаправках повністю зник бензин, навіть найдорожчої марки А100, повідомляв кореспондент Крим.Реалії. Ситуація ускладнювалася впродовж останніх тижнів і досягла своєї кульмінації – 24 вересня весь бензин зник із заправок.

Як раніше заявив очільник російського уряду Криму Юрій Гоцанюк, дефіцит бензину виник у зв’язку з тимчасовим скороченням обсягів виробництва на нафтопереробних заводах Росії.

Про це також пізніше заявив і російський голова Криму Сергій Аксьонов, при цьому він запевнив, що протягом двох днів планується забезпечити автозаправні станції необхідним обсягом бензину марки АІ-95, а протягом двох тижнів розв’яжуть питання щодо наявності бензину марки АІ-92.