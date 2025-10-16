«Застали зненацька» – реакція індійських НПЗ на слова Трампа про припинення закупівлі нафти з РФ

Заява президента США Дональда Трампа про те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому не закуповувати російську нафту, «застали зненацька» індійські державні нафтопереробні заводи. Про це 16 жовтня з посиланням на керівників шести компаній повідомляє Bloomberg.

Троє керівників нафтопереробних заводів розповіли, що імпорт російської нафти до Індії скоротиться у «короткостроковій перспективі». Співрозмовники Bloomberg зазначили, що влада Індії не інформувала їх про рішення припинити закупівлі російської нафти, тому тепер вони чекають відповідних вказівок.

Зранку 16 жовтня віцепрем'єр уряду РФ Олександр Новак заявив, що Індія, на його думку, продовжить імпортувати російську нафту, попри заклики США.

«Ми продовжуємо співпрацювати з нашими дружніми партнерами. Наші енергетичні ресурси мають попит, економічно вигідні та практичні, і я впевнений, що наші партнери продовжуватимуть працювати з нами», – цитує Новака російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Кремль щодо закупівлі нафти «орієнтується на офіційні заяви, які були від міністерства закордонних справ Індії».

Того ж дня Індія заявила, що її двома головними цілями є забезпечення стабільних цін на енергоносії та безпека поставок. «Нашим постійним пріоритетом є захист інтересів індійського споживача в умовах нестабільної енергетичної ситуації. Наша імпортна політика повністю керується цією метою», – йдеться у заяві міністерства закордонних справ Індії.

Дональд Трамп, виступаючи 15 жовтня перед журналістами, заявив, що прем'єр Індії пообіцяв йому не купувати нафту в Росії. «Я був незадоволений тим, що Індія купує російську нафту. Сьогодні він (прем'єр Індії Нарендра Моді – ред.) запевнив мене, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер ми збираємося змусити Китай зробити те саме», – сказав Трамп, не уточнивши, коли Індія припинить закупівлі.

Трамп називав Китай та Індію «основними спонсорами» війни, що триває в Україні, оскільки ці країни продовжують купувати російську нафту.

Індія та Росія зобов’язалися збільшити свій річний товарообіг на 50% до 100 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років. Індія збільшила імпорт нафти з Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, і зараз на неї припадає близько 37% експорту російської нафти, згідно з московською консалтинговою компанією Kasatkin Consulting.