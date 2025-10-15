Бессент на зустрічі зі Свириденко заявив про готовність США до значного посилення тиску на Росію

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який 14 жовтня провів зустріч із прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, заявив за її підсумками, що США підтверджують зобов’язання співпрацювати з партнерами G7 для значного посилення тиску на Росію.

Як йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США, Бессент також наголосив на необхідності для європейських союзників посилити свою кампанію тиску не лише на Росію, але й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину через купівлю російської нафти.

«Міністр підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету України і наголосив на відданості Сполучених Штатів забезпеченню міцного і довготривалого миру. Міністр подякував прем’єр-міністерці за її постійну підтримку Інвестиційного фонду реконструкції США й України і відзначив важливість регулярних зустрічей між США й Україною в рамках цього життєво важливого партнерства», – йдеться в повідомленні.

Свириденко, зі свого боку, подякувала Бессенту за позицію щодо санкцій проти РФ. «Окремий акцент на санкціях. Вдячна секретарю Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора й інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти», – написала вона в телеграмі.

Прем’єрка також заявила, що Американсько-український інвестиційний фонд вже почав працювати.

«Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший «пайплайн» потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі. Україна – це надійний партнер для сміливих українсько-американських бізнес-проєктів», – зазначила вона.

Крім того, за її словами, на зустрічі йшлося про співпрацю заради енергетичної безпеки Європи. «Росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів і канали заробітку грошей для продовження війни проти України. Маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами. Європейська і трансатлантична єдність тут відіграє ключову роль», – наголосила Свириденко.

Президент Володимир Зеленський 9 жовтня заявив, що делегація України на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і уповноваженим президента із санкційної політики Владиславом Власюком відвідає Сполучені Штати.

10 жовтня сили РФ завдали масованого удару по Україні. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, були суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях були запроваджені аварійні відключення світла.

Того ж дня посли країн «Групи семи» (G7) в Україні провели термінову зустріч з міністром енергетики Світланою Гринчук та керівниками українських енергокомпаній, обговорили, серед іншого, підтримку України у протидії подальшим ударам РФ.

Це була вже друга така зустріч за тиждень. Попередня зустріч відбулася 7 жовтня - після масштабних російських ударів по об’єктах, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону.