В уряді РФ заперечили Трампу і висловили упевненість, що Індія не перестане купувати російську нафту

Віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Москва впевнена в тому, що Індія продовжуватиме співпрацю з Росією щодо поставок енергоносіїв. Він сказав про це 16 жовтня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Індія пообіцяла припинити купувати нафту в Росії.

«Ми продовжуємо співпрацювати з нашими дружніми партнерами. Наші енергетичні ресурси користуються попитом, економічно вигідні та практичні, і я впевнений, що наші партнери продовжуватимуть працювати з нами», – цитує Новака російське державне інформаційне агентство ТАСС 16 жовтня.

Того ж дня Індія заявила, що її двома головними цілями є забезпечення стабільних цін на енергоносії та безпека поставок.

«Нашим постійним пріоритетом є захист інтересів індійського споживача в умовах нестабільної енергетичної ситуації. Наша імпортна політика повністю керується цією метою», – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії.

Однак у заяві не згадувалися коментарі Трампа щодо закупівель Індією російської нафти.

Індія продовжує купувати російську нафту, допомагаючи фінансувати війну РФ проти України, в той час як західні країни посилюють санкції проти таких закупівель. Якби Індія припинила купувати російську нафту, це сигналізувало б про значні зміни в позиції одного з головних енергетичних споживачів Москви.

Президент США Дональд Трамп 15 жовтня заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що Індія припинить купувати нафту в Росії. «Мені не подобалося, що Індія купує нафту, і він запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер ми збираємося змусити Китай зробити те саме», – сказав він журналістам в Білому домі.

За даними медіа, у вересні Дональд Трамп запропонував європейським країнам запровадити високі імпортні мита на товари з Китаю та Індії для того, щоб переконати Пекін і Делі скоротити або відмовитися від закупівель російських енергоресурсів.

Наприкінці серпня набрали чинності нові мита США на індійські товари, про які оголосив президент Дональд Трамп. Цей крок подвоює загальний тариф США на індійські товари до 50% і є, за словами американського лідера, частиною зусиль Трампа щодо послаблення економічної бази Росії.

До набуття чинності цих мит Індія звинуватила США і ЄС у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. У заяві МЗС Індії йдеться про те, що Вашингтон і Брюссель продовжують торгівлю з Росією, хоча для них це «не є питанням життєвої необхідності».

Міністерство закордонних справ Індії 6 серпня заявило, що рішення Трампа про запровадження додаткових мит на товари з Індії через купівлю цією країною російської нафти є «вкрай невдалим».

Індія та Росія зобов’язалися збільшити свій річний товарообіг на 50% до 100 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років. Індія збільшила імпорт нафти з Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, і зараз на неї припадає близько 37% експорту російської нафти, згідно з московською консалтинговою компанією Kasatkin Consulting.