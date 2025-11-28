ЗМІ: у Росії в особливій економічній зоні «Алабуга», де виробляють «Шахеди», виникла пожежа

У Росії в Татарстані в особливій економічній зоні «Алабуга», де виробляють «Шахеди», горить склад зберігання акумуляторів, повідомляє низка місцевих ЗМІ.
У соцмережах повідомляються різні дані про площу займання, найчастіше пишуть про 1000 кв. м. З підприємства евакуювали близько 300 осіб, інформації щодо постраждалих немає. До гасіння пожежі планують залучили гелікоптер.
Іран, за повідомленнями, передав Росії технології з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 восени 2022 року, згодом РФ запустила власне виробництво в Єлабузі. «Шахеди», які в Росії маркують як «Герань-2», зазнали суттєвої модернізації. Армія РФ уже для атак України здатна запускати по пів тисячі дронів щоночі. За останніми даними ГУР, Росія може виробляти до 2700 ударних дронів «Шахед» на місяць.
