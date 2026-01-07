Десант військових США висадився на російський танкер Marinera – Reuters

Американські військові висадилися на пов’язаний із Венесуелою танкер Marinera, який має російський прапор, повідомляє 7 січня з посиланням на анонімних чиновників США агенція Reuters, уточнюючи, що переслідування судна тривало понад два тижні.

Захоплення, яке може посилити напруженість у відносинах із Росією, сталося після того, як танкер, спочатку під назвою Bella-1, прослизнув крізь здійснювану військовими США морську блокаду підсанкційних танкерів. Раніше виявилися безуспішними спроби Берегової охорони США піднятися на корабель.

Джерела Reuters додали, що російські військові судна, включно з російським підводним човном, перебували поблизу, коли відбувалася операція.

Танкер, є останнім судном, який переслідує Берегова охорона США після початку кампанії тиску президента США Дональда Трампа на владу Венесуели.

Раніше Берегова охорона США перехопила ще один танкер, пов’язаний з Венесуелою, у водах Латинської Америки, повідомили Reuters офіційні особи США. Сполучені Штати продовжують реалізовувати морську «блокаду» підсанкційних суден із Венесуели.

З початку 2026 року з територіальних вод Венесуели вийшли близько 10 танкерів із нафтою та паливом, попри запроваджену США блокаду експорту, повідомляло 6 січня агентство Reuters із посиланням на галузеві джерела, документи та дані моніторингової служби TankerTrackers.

Блокаду всіх підсанкційних танкерів, які прямували до Венесуели, президент США Дональд Трамп запровадив у середині грудня. Після затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро американськими військами 3 січня Трамп заявив, що нафтове ембарго залишається чинним, додавши, що США можуть отримати вигоду з венесуельських ресурсів, а американські нафтові компанії зацікавлені у відновленні галузі.