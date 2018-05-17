Дорога в «світле майбутнє»: як зміниться життя кримчан після відкриття Керченського мосту

Президент Росії Володимир Путін 15 травня відкрив автодорожню частину Керченського мосту. Передбачається, що роботи на залізничній частині транспортного переходу завершаться до 1 грудня 2019 року.

Зведення Росією мосту через Керченську протоку порушує норми міжнародного права. До того ж, за інформацією фахівців Інституту водних проблем і меліорації НАН України, шкода, завдана екології Чорного та Азовського морів через його будівництво, складе не менше десяти мільярдів гривень.

Керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній передбачає, що будівництво Керченського мосту може ізолювати Крим від материкової частини України.

Не виключено, що адміністративний кордон із материковою частиною України після будівництва Керченського мосту закриють

‒ Мета мосту ‒ це спрощена логістика, зокрема й для військової техніки. Коли російські окупанти отримали відсіч від української армії і зрозуміли, що їм не дістанеться сухопутний коридор до Криму через Маріуполь, то півострів перетворився для них на острів, і з цим треба було щось робити. Міст ‒ це критична інфраструктура для побудови зв'язку з Краснодарським краєм. Це – логічний крок з боку Росії, яка, незважаючи на будь-які витрати, прагне підтвердити свою велич. Не виключено, що адміністративний кордон з материковою частиною України після будівництва Керченського мосту закриють. Загалом спорудження нової залізної завіси укладається в логіку дій російської влади щодо обмеження свобод своїх громадян.

Тарас Загородній вважає, що після відкриття Керченського мосту російські туристи не стануть масово їздити на відпочинок до Криму ‒ через західні санкції та неякісний сервіс. Аналітик робить висновок, що півострів насамперед важливий для Росії як військова база.

Не думаю, що очікування самих кримчан від Керченського мосту будуть виправдані

‒ Я не думаю, що очікування самих кримчан від Керченського мосту будуть різко виправдані. Як при комунізмі: потрібно щось таке для того, щоб чекати «світлого майбутнього». У будь-якому випадку санкції будуть наростати, скасовувати їх ніхто не буде, й спроба подати будівництво мосту як перемогу зустріне спротив західних країн, що вже готові бити по російських олігархах.

Російський економіст, провідний аналітик керівної компанії «Горизонт» Володимир Рожанковський зазначає, що після відкриття Керченського мосту кримські магазини заполонять російські продукти низької якості.

З відкриттям мосту обсяг українських продуктів різко знизиться

‒ Буде, звісно, якийсь економічний ефект. Раніше росіяни зустрічали в Криму мікс товарів з України та з Росії, а кримчани не забували смак більш якісних українських продуктів. Зараз з відкриттям мосту їхній обсяг, на жаль, різко знизиться. Звісно, необхідність прокласти ще один транспортний шлях до Криму була, тому що через Перекоп не провезеш так багато вантажів. Півострів увесь час страждав від низького вантажопотоку. Як би не розгорталися далі відносини між Москвою та Києвом, цей міст у хороші часи сприятиме збільшенню товаропотоку. Але подальшу долю мені складно прогнозувати, я не політик. У принципі, самі кримчани, наскільки я знаю, поставили таку віху, зарубку, і якщо очікування не виправдаються, то розчарувань буде хоч відбавляй.

Російський політбіженець, доктор політичних наук, голова правління експертної групи «Сова» Михайло Савва робить висновок, що Керченський міст в останню чергу покликаний прискорити розвиток кримської економіки.

Півострів став для Росії великою, суцільною військовою базою, і міст покликаний вирішити проблеми її постачання

‒ На мій погляд, значна частина населення Росії дійсно в захваті від будівництва мосту. Це політичний символ щонайменше останніх п'яти років, що мав показати, що, незважаючи на всю протидію, Володимир Путін здатний завершити такий великий проект. Для людей з імперським мисленням це ‒ символ суверенності й здатності протистояти Заходу. Цілі економічного розвитку Криму й не було. Півострів фактично став для Росії великою, суцільною військовою базою, і міст покликаний вирішити проблеми її постачання. В умовах системних санкцій розвиток економіки Криму залишається величезною проблемою. З іншого боку, це прискорить інтеграцію півострова в Росію та його колонізацію.

​(Текст підготував Владислав Ленцев)